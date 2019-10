Medienbeobachter„Verstärkte internationale Wahrnehmung durch For Forest"

Facebook

Bis Sonntag ist "For Forest" noch geöffnet © Christian Reiner

Gewünscht hatten sich die Verantwortlichen ein „Bild, das um die Welt geht“. Laut Medienbeobachter „Observer“ wurde dieses Ziel mit „For Forest“ auch erreicht. Die Kleine Zeitung hatte schon vorab berichtet. Am Montag wurde eine „Medienresonanzanalyse“ präsentiert: Vom 1. September bis 7. Oktober erschienen 3572 Artikel in internationalen Print- und Onlinemedien, 995 in Österreich. Die internationalen Berichte entsprechen einem “Anzeigenpreisäquivalent” von rund 13,5 Millionen Euro – das ist jene Summe, die man investieren müsste, um Inserate in Größenordnung der Berichte zu schalten.