So sehen die neuen Scooter aus. © (c) Daniel Raunig

"Nein", sagt Maximilian Fischl. Es handelt sich dabei um die ehemals blauen Fahrzeuge der Marke „Scoota“, die umgefärbt wurden und jetzt den Namen „MaxMobility“ tragen. „Wir wollen in Zukunft neben den Scootern auch andere Verkehrsmittel anbieten“, erklärt der Betreiber des gleichnamigen Start-Ups. Erneuert wurde auch die App: „Wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz“, erklärt Fischl. Fürs richtige Parken erhalten die Benutzer Rabatte. Ziel ist es, dass Fahrzeuge nur mehr an Hotspots, und nicht mehr am Gehsteig platziert werden. Zudem soll das Bezahlen in etwa einem Monat auch mit Paypal möglich sein - und nicht wie bisher, ausschließlich mit Kreditkarte.