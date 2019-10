Facebook

Departmentleiter Walter Müller und Jasmin Ofner vom Elisabethinen Krankenhaus © (c) HORST Bernhard STUDIOHORST

Ein Aufenthalt in einem Krankenhaus ist immer auch eine psychische Ausnahmesituation – gerade für Menschen die an Demenz erkrankt sind. Das Ordenskrankenhaus der Elisabethinen in Klagenfurt wird nun zum österreichweiten Modell eines „altersfreundlichen Krankenhauses“.