Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert © Juergen Fuchs

Am Montag kurz nach 7 Uhr Früh war ein 34-jähriger Mann aus Poggersdorf mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße von Pubersdorf kommend in Richtung Packer Straße unterwegs und wollte in diese in Richtung Völkermarkt einbiegen. Dabei übersah er eine auf der Packer Straße aus Richtung Völkermarkt kommende, 15-jährige Mopedlenkerin aus Poggersdorf. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.