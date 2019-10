Medienbeobachter „Observer“ und Tourismverband präsentieren am Montag „Medienresonanzanalyse“ zu „For Forest“. Sie sehen einen Werbewert von rund 12 Millionen Euro.

Die "Fridays for Future"-Initiative bildete am Samstag eine Menschenkette um den Stadionwald © Daniel Raunig

Der Countdown für “For Forest” läuft. Bis zum Sonntag kann der Wald im Klagenfurter Stadion noch besucht werden. Erst danach will Co-Geschäftsführer Herbert Waldner verraten, wie es mit den 299 Bäumen nach dem Projekt weitergeht. Im Hintergrund wird wild um ein passendes Grundstück gerungen, die Stimmung zwischen den Beteiligten ist mittlerweile stark unterkühlt. Am Montag will man hingegen wieder einmal für positive Meldungen sorgen.