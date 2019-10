Kleine Zeitung +

120 Teilnehmer Kurden demonstrierten in Klagenfurt gegen türkische Militäroffensive

Kurden machten am Samstag mit einem Protestzug auf das Leid der Zivilbevölkerung im syrischen Kriegsgebiet aufmerksam. Kurz zuvor marschierten Jugendliche im Rahmen von "Fridays for Future" in Richtung Innenstadt.