Maleinsatz im Bonsai Museum: Klösch, Lara Oberrauter, Malbegleiterin Doris Lengfeld, Amelie Kaßmannhuber, Chiara Rüger, Kiani und Liana Steindl, Habenicht, David und Valentina Lugger, Wollner © Nicole Kari

Über das Kunstprojekt „For Forest“ im Wörthersee Stadion in Klagenfurt wird diskutiert. Dem einen gefällt’s, dem anderen nicht. Was aber jedem gefällt, ist der Eifer der Kinder der Malschule in Seeboden unter Gudrun Habenicht. Die Kinder waren im Bonsai Museum von Günther Klösch, um seine Mini-Bäume in der Schale auf Papier zu bringen.