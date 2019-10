Eine Unbekannte betrat am Freitag die unversperrte Wohnung eines Rosentalers und bettelte ihn um Geld an. Als er ihr zehn Euro gab, griff sie unbemerkt in seine Brieftasche.

Die Polizei fahndet nach einer Unbekannten, die einen Rosentaler bestohlen hat (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Freitag wurde ein Pensionist im Rosental von einer Unbekannten bestohlen. Die Frau, die sich als Ungarin ausgab, stand gegen 11.30 Uhr plötzlich mit einem Baby am Arm in der Wohnung des 75-Jährigen, die unversperrt war. Sie bettelte den Pensionisten inständig um 25 Euro für sich und ihr Baby an.