Heute, Samstag, ab 13.30 Uhr findet im Bereich der Schleppe-Kurve in Klagenfurt eine spektakuläre Übung der Feuerwehr Klagenfurt statt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© BMI/KK

Im Bereich der Schleppe-Kurve und dem Spitalberg in Klagenfurt findet heute, Samstag, in Klagenfurt von 13.30 bis circa 17 Uhr eine groß angelegte Bezirksübung der Feuerwehr Klagenfurt statt. Im Einsatz befinden sich auch das Rote Kreuz, die Polizei, die Jugendfeuerwehren und die K-9 Suchhundestaffel. Auch der Polizeihubschrauber wird im Einsatz sein. Es kommt in den betroffenen Gebieten während der Zeit zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen und -kräften. Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten.