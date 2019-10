Ein Motorradlenker wurde bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag auf der Loiblpassstraße verletzt. Zwei Feuerwehren mussten den Fahrzeugbrand mit schwerem Atemschutz löschen.

Nach einem Motorradunfall im Loibltal brannte das Fahrzeug völlig aus. Zwei Feuerwehren mussten mit schwerem Atemschutz ausrücken © FF Ferlach/Facebook

Zu einem schweren Motorradunfall kam es in der Samstagfrüh im Loibltal. Ein 53-jähriger Krumpendorfer war mit seinem Motorrad gegen 6 Uhr auf der Loiblpassstraße (B 91) in Richtung Slowenien unterwegs. Kurz vor der Abzweigung ins Bodental geriet er auf der nassen, mit Laub bedeckten Fahrbahn mit dem Motorrad ins Schleudern. Das Fahrzeug schlitterte gegen einen Steher der Leitschiene, fiel in den Straßengraben und begann zu brennen. Der Lenker blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen.