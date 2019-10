Kleine Zeitung +

Hoher Schaden für Klagenfurter Steirer brachte teures Leih-E-Bike nicht mehr zurück

Ein 60-Jähriger gab am Mittwoch sein Rad zur Reparatur in einer Klagenfurter Fahrradgeschäft ab und gab dabei eine falsche Telefonnummer und eine alte Adresse an. Seither ist er samt dem Leih-E-Bike verschwunden.