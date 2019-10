Kleine Zeitung +

Streit eskalierte Klagenfurter bei Prügelei im Stiegenhaus schwer verletzt

Zwei Männer waren Freitagabend in einer Wohnanlage in Klagenfurt in Streit geraten. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt, der zweite und ein Bekannter der beiden erlitten leichte Verletzungen.