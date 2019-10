Der Gailtaler Querdenker Herwig Ertl schlägt vor, die Bäume aus dem Klagenfurter Stadion in einer verlassenen Fabrik in Kötschach-Mauthen einzupflanzen.

Bis 27. Oktober ist "For Forest" noch geöffnet © Christian Reiner

Echte Experten werden heute im Klagenfurter Wörthersee-Stadion erwartet. 57 Mitarbeiter des renommierten Schweizer Landschaftsarchitekten Enzo Enea schauen sich das Projekt „For Forest“ persönlich an. Enea, der in Rapperswil-Jona nahe dem Zürcher See seit 2010 auch ein Baummuseum betreibt, war für die Auswahl und Verpflanzung der Bäume im Stadion zuständig. Neben „For Forest“ stehen auch das Kärntner Botanikzentrum und der Stadtgarten auf dem Programm der Schweizer. Unter dem Motto „Save the trees“ plant heute zudem die Initiative „Fridays for Future“ einen Besuch im Stadion. Die Jugendlichen treffen sich um 14 Uhr beim Klagenfurter Hauptbahnhof und wandern dann gemeinsam zum Stadion.