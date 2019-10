Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© elisabeth peutz

Weiterhin liegen wir in einer Südwestströmung an der Vorderseite einer langgestreckten Tiefdruckzone über Westeuropa. Darin sind auch einige dichtere Wolkenfelder eingelagert, die sich an unseren Bergen zeitweise anstauen können. Oft lockern die Wolken mit dem zum Teil föhnigen Südwind in der Höhe tagsüber aber auch mehr auf und deshalb scheint sogar für längere Zeit die Sonne. "Die Wetterbedingungen sind deshalb zumeist recht günstig und man kann am Sonntag sicherlich im Freien etwas unternehmen", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe des Privatwetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen sind weiterhin für den Monat Oktober sehr ansehnlich und erreichen zum Beispiel in Finkenstein am Nachmittag angenehm milde Werte nahe plus 20 Grad.