© Patrizia Tilly - Fotolia

An der Vorderseite einer Tiefdruckzone über dem Westen Europas erreichen weiterhin recht milde Luftmassen unser Land. Dabei mischt auch südföhniger Wind mit und dieser sorgt nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen für zeitweise recht sonniges Wetter. Ein paar Wolkenfelder mischen aber trotzdem mit und stören wiederholt den Sonnenschein. Zum Teil macht sich auch ein recht lebhafter, föhniger Wind bemerkbar. "Das Temperaturniveau ist weiterhin deutlich zu hoch für die Jahreszeit und auch auf längere Sicht ist kein Kälteeinbruch zu erkennen", erklärt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Samstag tagsüber zum Beispiel in Velden auf Werte nahe +19 Grad.