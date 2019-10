Nach einem Spaziergang am Lendkanal in Klagenfurt ist offenbar ein Hund verendet. Vizebürgermeister setzt jetzt eine 1000-Euro-Prämie aus.

Giftköder am Lendkanal

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Weil Hunde so gut wie kein Sättigungsgefühl kennen, fressen sie, was sie finden. © ray_ray - stock.adobe.com

Der Lendkanal ist bei Hundebesitzern in Klagenfurt eine beliebte Spazierroute. Wie inzwischen bekannt wurde, soll dort ein unbekannter Täter Giftköder ausgelegt haben. Der Hund einer Frau, die dort täglich Gassi ging, ist einige Tage später an einer Vergiftung verendet. Der Verdacht liegt nahe, dass das Tier das Gift am Lendkanal zu sich genommen hat.

"In solchen Fällen ist es wichtig, sofort die Polizei aufzusuchen und Anzeige zu erstatten", sagt Christian Leitgeb von der Polizeiinspektion Klagenfurt. Wer ein verdächtiges Stück Fleisch findet, solle den Notruf alarmieren. Zurzeit sind bei der Polizei jedoch keine Anzeigen in Bezug auf Giftköder eingegangen.

Tipps für Hundebesitzer Beim Spazieren aufmerksam sein!

Finger weg vom Handy! Wenn der Halter mit seinem Handy beschäftigt ist, wird der Hund seine eigenen Interessen verfolgen und sich zum Beispiel auf Nahrungssuche begeben.

Finger weg vom Handy! Wenn der Halter mit seinem Handy beschäftigt ist, wird der Hund seine eigenen Interessen verfolgen und sich zum Beispiel auf Nahrungssuche begeben. Ein Abbruchsignal einüben!

Legen Sie ein Leckerli auf den Boden und stellen Sie sich zwischen Ihren Hund und den Keks. Wenn sich der Hund nähert, zeigen Sie Ihren Unmut mit der Stimme, zum Beispiel mit einem strikten „Nein“, und gehen Sie mit deutlicher Körperspannung auf den Hund zu, bis er zurückweicht. Wenn der Hund den Befehl respektiert, üben Sie als nächstes, mit ihm am „Köder“ vorbei zu gehen.

Zeugen, die zweckdienliche Hinweise auf den Hundehasser liefern, erhalten von Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) eine Prämie in Höhe von 1000 Euro.