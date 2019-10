Facebook

Am Alten Platz werden schon Lichterketten aufgehängt. © Greiner

So mancher Passant, der heute Vormittag über den Alten Platz spazierte, reagierte verwundert: Arbeiter montierten Lichterketten zwischen den Häuserreihen. Wird da etwa schon die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt? "Nein", sagt Stadtrat Markus Geiger (ÖVP). Hier handle es sich nur um eine Überprüfung der Haken. Früher seien dafür jene Elektriker verantwortlich gewesen, welche die Beleuchtung am Ende dann auch montierten. "Seit heuer gibt es jedoch die Vorschrift, dass bei sämtlichen Oberkopf-Beleuchtungen die Haken vorab überprüft werden müssen", erklärt er. Weil das Wetter im November oft schon sehr kalt sein kann, findet die Überprüfung schon jetzt statt. "Sonst kann es sehr knapp werden", so Geiger.

Endgültig montiert wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer Ende Oktober. Neu ist, dass die Bäume am Neuen Platz sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite komplett eingehüllt und dadurch umso heller strahlen werden.