Initiator Klaus Littmann"Der Wald sollte in seiner Gesamtheit in Klagenfurt bleiben"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klaus Littmann bei der Erstpräsentation von "For Forest" © Daniel Raunig

Von einer Freundschaft dieser beiden Alphatiere kann man schon längst nicht mehr sprechen, es ist nur noch eine Zweckgemeinschaft. Schon seit Monaten ist die Stimmung zwischen den „For Forest“-Machern Klaus Littmann und Herbert Waldner (zu je 50 Prozent an der LW For Forest gemeinnützige GmbH beteiligt) unterkühlt. „Wir haben unsere Diskussionen“ sagt Littmann dazu kurz angebunden. Wird der Schweizer auf die Zukunft der 299 Bäume angesprochen, die man noch bis 27. Oktober im Klagenfurter Stadion sehen kann, klingt das so: „Das liegt nun alles in der Verantwortung von Herrn Waldner.“