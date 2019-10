Am Wochenende findet am Messegelände der Ursulamarkt statt. Heuer haben sich wieder mehr Standler angemeldet.

Beim Ursulamarkt kommen Schnäppchen- und Süßigkeitenjäger auf ihre Kosten. © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Helmuth Weichselbraun Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Mit über 700 Jahren ist er der älteste Krämermarkt Kärntens: Der Ursulamarkt, bei dem man Raritäten entdecken kann, die man im alltäglichen Einkaufsleben nicht findet - wie zum Beispiel Kochtöpfe aus Emaille, Kittelschürzen oder selbst gestrickte Socken. Wie jedes Jahr geht die dreitägige Veranstaltung am bevorstehenden Wochenende vom Ursula-Namenstag über die Bühne. Heuer findet der Ursulamarkt zum 60. Mal am Messegelände statt. Über 300 Standler haben sich heuer angemeldet – das sind um 30 mehr, als 2018. Sie kommen zum Großteil aus dem Alpe–Adria Raum, aber auch Händler aus China, Indien und Peru bieten ihre Waren zum Verkauf an. „Der Markt ist in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten“, sagt Christoph Fleck, interimistischer Leiter der Marktverwaltung. „Die Anzahl der Standler war zuletzt rückgängig. Aber heuer sind wir bis auf wenige Reserveplätze ausgebucht.“