Hoher Sachschaden Einbrecher fanden Tresor mit Bargeld nicht

Ein Einbruch wird Donnerstag aus Klagenfurt gemeldet. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht in die Räumlichkeiten einer Firma ein.

Die Einbrecher durchsuchten die Lager- und Büroräume © KLZ/Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter stiegen in der Nacht auf Donnerstag in die Betriebsräume einer auf Abwassertechnik spezialisierten Firma in Klagenfurt ein. Die Lager- und Büroräume wurden durchsucht und dabei verwüstet. Den Tresor, in dem sich Bargeld befand, fanden die Täter nicht.