Nach Exzessen am Klagenfurter Neuen Platz sehen Politiker Handlungsbedarf. Bürgermeisterin ist für mehr Kontrollen, Verbot sei "der letzte Schritt".

Neuer Platz in Klagenfurt

Intensive Kontrollen des Ordnungsamtes sollen eine angenehme Atmosphäre am Neuen Platz sicherstellen © Markus Traussnig

Seit Monaten trifft sich eine Gruppe von Männern und Frauen nahezu täglich am Neuen Platz in Klagenfurt. Häufig stellen sie die Bänke zusammen, unterhalten sich lautstark und trinken zu viel Alkohol. Mitunter kommt es unter der Mitgliedern der Gruppe zu Raufereien, wie das Ordnungsamt bestätigt. Viele Passanten machen einen großen Bogen um die Gruppe. Die Beschwerden häufen sich, da unter anderem auch gegen die Bäume und in die Lindwurmgarage uriniert wird und Passanten angepöbelt werden.