20 Trainerinnen gibt es bei Superactive in Summe © (c) Jasmin López Quezada

"Potz-Blitz, wir sind die Superkids!“ Ein Reim, der ins Ohr geht und den hunderte Klagenfurter Kinder kennen – denn seit sieben Jahren sorgt der Verein „Superkids“ dafür, dass Klagenfurts Kinder sich in Sportkursen, aber auch in Turneinheiten an über 40 Volksschulen und Kindergärten so richtig austoben können.