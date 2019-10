Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

Die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), die zugleich Eigentümervertreterin der Stadtwerke Klagenfurt (STW) ist, wirft Gemeinderat Klaus-Jürgen Jandl (Team Kärnten) eine „Schädigung des Traditionsunternehmens Stadtwerke“ durch die Verbreitung von „glatten Unwahrheiten“ vor. Damit bezieht sie sich auf Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates am Dienstag, in der Jandl behauptet hatte, die STW hätten den Jahresabschlusses 2018 nicht rechtzeitig an das Firmenbuch gemeldet und müssten deshalb „Strafe zahlen“.