Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis 27. Oktober ist der Wald noch im Wörthersee Stadion zu sehen © Christian Reiner

Als der "For Forest"-Wald erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde, präsentierte sein Eigentümer, Herbert Waldner, Chef der Riedergarten-Gruppe, auch schon ein Projekt für dessen dauerhaften Standort. Unter dem Titel "For Forest forever" wollte er den Wald in der Frodlgasse in Klagenfurt, unweit der Universität und des Lakesideparks einpflanzen. Übrigens auf jenem Gelände, auf dem die 299 Bäume auch den Sommer über auf ihren großen Auftritt im Stadion warteten.