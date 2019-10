83-jährige Klagenfurterin war unterkühlt, aber unverletzt. An der Suchaktion waren zehn Beamte beteiligt.

Unter Einsatz der Wärmebildkamera wurde die Frau vom Team des Polizeihubschraubers gefunden © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Eine groß angelegte Suchaktion wurde am Dienstag im Klagenfurter Stadtteil St. Peter gestartet: Um 17.30 Uhr wurde eine 83-jährige Frau aus einem Altersheim in Klagenfurt abgängig gemeldet. Sie war seit 15 Uhr nicht mehr gesehen worden. An der Suchaktion waren zwei Diensthunde, der Polizeihubschrauber Libelle und zehn Einsatzbeamte beteiligt.