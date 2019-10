Facebook

Sarah Steiner und Christian Glück mit ihrem Sohn in der Gemeinderatssitzung © Traussnig

Genau 29 Jahre ist es her, dass im Nationalrat in Wien erstmals ein Kind im Plenarsaal am Arm seiner Mutter gestillt wurde. Damals ein Aufreger. Ein paar Monate brachte die ÖVP-Gemeinderätin Elisabeth Scheucher-Pichler ihre Tochter mit in den Klagenfurter Gemeinderat – weil sie klar machen wollte, dass es progressive Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt braucht.