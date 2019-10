Facebook

Eine Störungszone überquert unter Abschwächung unsere Region. Von ihr bleiben nur dichtere Wolken und anfangs ein paar Regenschauer über, welche speziell am frühen Vormittag viele Orte treffen werden. "Die Störungszone (eine Kaltfront) beendet den Spätsommer im Oktober!", ist der Wetterfachmann Werner Troger überzeugt. Der Wind dreht nämlich und damit kühlt es auch bei uns um ein paar Grade ab. Nach diesem Dämpfer am Vormittag setzt sich im Tagesverlauf bereits wieder die Sonne durch. Nach Westen hin wird es am frühesten auflockern bzw. aufreißen. Mit Höchstwerten bis zu 19 Grad etwa in Arnoldstein bleibt es am Nachmittag recht mild. Die 20-Grad-Marke werden wir nirgends mehr erreichen.