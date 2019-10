Im Klagenfurter Stadtteil Annabichl soll der Bildungscampus Nord am derzeitigen NMS-Standort entstehen. Eltern protestieren dagegen.

Die Volksschule Annabichl gilt als baufällig und soll deshalb in die NMS ziehen, die saniert wird © Privat

In St. Ruprecht gibt es bereits den Bildungscampus Süd, nun soll im Norden der Landeshauptstadt, in Annabichl, der Bildungscampus Nord entstehen. Zu diesem Zweck soll die Volksschule 4 von der Dammgasse in die NMS Annabichl übersiedeln und der Schulstandort für die Inklusion ausgebaut werden.