Katschberger Adventweg © KK/Katschberg

Im vergangenen Jahr wählten die Kärntner die Gamskogelhütte mit der Marienkapelle in Rennweg zu ihrem Lieblingsplatz und somit in die Fernsehshow „9 Plätze – 9 Schätze“. Die Katschberger machten von sich Reden, denn sie reisten in neun Etappen mit der Pferdekutsche nach Wien.

Die Reise wie zu Kaisers Zeiten startet nun in die nächste Runde. In drei Etappen geht die Fahrt zum Pyramidenkogel in Keutschach. Morgen, Dienstag, gegen 8.30 Uhr bricht Kutscher Andreas Neuschitzer in Gmünd mit seinen Fahrgästen Richtung Spittal auf. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser fährt eine kurze Strecke mit.