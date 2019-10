Facebook

Im Tiko werden bis zu 1000 Hunde im Jahr versorgt © KLZ/Weichselbraun

Diese Geschichte hat vieles, was auch ein Roman von Rosamunde Pilcher haben kann. Eine wohlhabende britische Familie, die schon im 19. Jahrhundert großen Einfluss im Osmanischen Reich hatte. Ein Mann der im Zweiten Weltkrieg in Österreich kämpfte und in Kärnten seine große Liebe fand. Ein in der Steueroase Isle of Man geparktes Millionenvermögen - und nicht zu vergessen zwei Enkelinnen, die weiterhin ihren Teil vom Kuchen haben möchten.