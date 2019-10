Facebook

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der in ein Klagenfurter Lokal eingestiegen ist © KLZ/Weichselbraun

In einem unbeobachteten Moment schlich sich am Samstag um 7.45 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt ein bislang Unbekannter in einen Gastronomiebetrieb und stahl eine Tasche, in der sich mehrere tausend Euro befanden.

Bei dem Unbekannten soll es sich laut einer Zeugenaussage um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit schmaler Statur handeln. Dieser war mit einer blau-gelben Strickmütze und einer hellblauen Softshell-Jacke bekleidet. Er dürfte durch das Fenster beobachtet haben, wie Angestellte das Geld in die fragliche Tasche packten.

Bei Wahrnehmungen ergeht die Bitte an die Bevölkerung, den Polizeinotruf 133 oder die Polizeidienststelle St. Ruprechterstraße unter der Telefonnummer 059133-2585 zu verständigen.