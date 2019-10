Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umbauarbeiten am Magdalensberg haben begonnen. © KLZ/Markus Traussnig

Der Baubescheid ist da, jetzt rollen die Bagger an. „Wir starten nun mit dem Aushub, alle Genehmigungen sind vorhanden“, sagt Heike Skorianz. Sieben Millionen Euro investiert die Unternehmerfamilie Skorianz in den Ausbau ihres 1988 errichteten Alpengasthofes auf dem Magdalensberg. Die Umsetzung des Hotelprojektes, das zwei Jahre lang vorbereitet wurde, ist eine Herausforderung gewesen – auch in architektonischer Hinsicht. Das Gebäude soll künftig insgesamt über 70 Gästebetten samt Wellnessbereich und Schwimmteich verfügen.

-> So wird das Millionenprojekt aussehen.