Joe Radinger und Gert Höferer setzen im „Teatro am Markt“ nun auf Steaks © Schild

Im „Teatro am Markt“ schwingt ein neuer Chefkoch den Löffel: Joe Radinger. Von 2009 bis 2016 führte er das Steakhouse im Klagenfurter Moser Verdino. Danach ging es für ihn auf ein internationales Luxusschiff, wo er auf der Schiffsroute in Norwegen die Bordküche befehligte. Auch das „Johanns“, das Restaurant auf der Stromburg von Fernsehkoch Johann Lafer in Deutschland, war eine von Radingers Stationen seit dem Ende des Steakhauses.

Als Szenewirt Gert Höferer, der seit Jahren das „Teatro“ beim Heuplatz und seit heuer das „Teatro am Markt“ am Benediktinerplatz betreibt, hörte, dass Radinger wieder in die Stadt komme, hat er ihn gleich zum Probekochen gebeten.

Stephan Schild Freier Mitarbeiter Redaktion Kärnten Mehr von Stephan Schild

Nicht nur die ersten vegetarischen gefüllten Paprika sind so gut angekommen, dass Radinger jetzt eine Jahresstelle hat. Darüber dürfen sich vor allem Steakliebhaber freuen. „Das Steakangebot wird anständig erweitert“, sagt Radinger. Künftig soll esgeben. Das erste steigt am 25. Oktober. Das Kobe-Steak-Testmenü dieses Abends beinhaltet acht Gänge, eines davon ist ein Beef Tatar. Unabhängig von den Steaks wurde das wöchentliche Angebot an Speisen von bisher zwei täglich wechselnden auf sechs aufgestockt. Zu den Tagestellern sinddazugekommen.In derisst man zu den gewohnten Mittagszeiten so lange der Vorrat reicht: Ausgelöstes Biobackhendl mit Rahmgurkensalat und Wasabimayonaise oder ein Kürbis-Maroni-Risotto mit Bratwurst um 10,90 Euro, gegrillte Jakobsmuscheln im Speckmantel auf Tomaten Basilikum Bruschetta um 12,90 Euro und ein Ami-Flanksteak mit Bohnen-Avocado Salsa um 18,90 Euro.