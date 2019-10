Facebook

Christkindlmarkt in Klagenfurt © (c) Markus Traussnig

Im Februar sorgte die Entscheidung, das Ö3-Weihnachtswunder in Villach stattfinden zu lassen, für lange Gesichter in Klagenfurt.-> Hier geht es zur Geschichte.

Als Ersatz für das verpasste Weihnachtswunder wurde nun ein Bandwettbewerb auf dem Klagenfurter Christkindlmarkt ins Leben gerufen. Die Veranstaltung, es handelt sich dabei um eine Kooperation mit der Antenne Kärnten, findet unter dem Namen „Deine Bühne am Klagenfurter Christkindlmarkt“ statt. Initiator ist Stadtrat Markus Geiger. In den vergangenen Wochen konnten sich Bands um eine Auftrittsmöglichkeit bewerben, „Antenne“-Moderatorin Miriam Klinger hat die Anmeldungen nun ins Rathaus gebracht.

Bis Ende Oktober wird eine Jury die Anmeldungen sichten und die entsprechenden Plätze vergeben. „Es freut mich sehr, dass sich so viele Bands gemeldet haben und vor allem aus so vielen verschiedenen Musikrichtungen. Das zeigt, dass der Christkindlmarkt ein Anziehungspunkt für Jung und Alt ist und wir mit diesem Bandwettbewerb absolut die richtige Entscheidung getroffen haben“, freut sich Geiger.