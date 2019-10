Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weissenhofer mit Johannes Plöb, Sabine Bitzan-Plöb und Sohn Felix © Privat

Die meisten legen sich im Urlaub gerne zum Entspannen an den Strand. Nicht so die Klagenfurter Familie Plöb. Die studierte Biologin Sabine Bitzan-Plöb, ihr Mann Johannes Plöb, der Arzt ist, sowie Sohn Felix und Tochter Lioba haben stattdessen körperlich gearbeitet. Rund 40 Bäume hat die Familie in der Tropenstation La Gamba in Costa Rica gepflanzt. Vor allem für Sabine Bitzan-Plöb ist damit ein langjähriger Wunsch in Erfüllung gegangen. Denn bereits seit ihrem Biologiestudium in Wien kennt die Klagenfurterin das Projekt und unterstützt es.