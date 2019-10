Facebook

Elisabeth Nussler © Julia Braunecker

Das wird Kinder, ihre Eltern und Großeltern freuen: Rechtzeitig vor Weihnachten eröffnet die Schiffermayer Consulting KG heute einen Spielzeugladen im Pop Up- Store in der Paradeisergasse. Das Geschäft wird unter dem Namen "S Concept" betrieben und wird voraussichtlich bis Anfang Jänner an dem Standort bleiben.

Neben bekannten Spielzeugmarken, wie Lego oder Plush, werden auch in Österreich produzierte Spielwaren zum Verkauf angeboten - zum Beispiel Handpuppen aus Bio-Stoffen. Auch Schafwolldecken für Kinder und Erwachsene gibt es zu kaufen. "Bei uns werden Kinder aller Altersgruppen fündig", sagt Verkäuferin Elisabeth Nussler.

Das Sortiment wechselt in regelmäßigen Abständen, damit will man die Spannung aufrecht erhalten - und einen Gegenpol zum Online-Shopping bilden. Auch auf die Weihnachtszeit ist man schon vorbereitet: Die Adventkalender in den Regalen sind allerdings nicht mit Schokolade, sondern mit Playmobil- und Legofiguren gefüllt.

Eröffnet wird heute um 16 Uhr mit einem Buffet.