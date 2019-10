Facebook

Die ersten 30 Bäume hat das Team von Würcher Media bereits gepflanzt © (c) Wuercher Media internationale Werbeagentur GmbH

„Nur wenn jeder mit anpackt, kann man den Klimanotstand entschärfen“, sagt Izidor Certov von der internationalen Werbeagentur Würcher Media mit Hauptsitz in Klagenfurt. Was der Unternehmer damit meint: „Für jeden neuen Auftrag wird ein neuer Baum in einem heimischen Mischwald gepflanzt.“ So soll für jede noch so geringe Beauftragung ein neuer Baum gesetzt werden – auf der Webseite https://plantingforfuture.wuercher.at/ kann der Fortschritt der Aktion live nachverfolgt werden. Zum Auftakt der Aktion hat man bereits 30 Bäume gepflanzt.