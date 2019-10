Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Nach Durchzug einer Kaltfront dreht der Wind in der Höhe auf Nordwest und der Luftdruck beginnt bereits leicht zu steigen. Damit bessert sich das Wetter allmählich wieder. Letzte Regenfälle klingen in Zell rasch ab. Hier dauert es aber am längsten, ehe die Sonne durchkommt.

In Richtung Stockenboi wird es hingegen rasch sonniger. "Die Temperaturen sind vorerst noch richtig herbstlich geprägt und vor allem auf den Bergen sind sie auch wieder viel kälter als am Vortag", meint der Meteorologe Werner Troger. Die Tageshöchstwerte erreichen in den Niederungen und Tallagen maximal 13 bis 16 Grad, wobei die höchsten Werte in den etwas sonnigeren Orten im Westen gemessen werden.