Die Standortanalyse zur Klagenfurter Messe wurde am Mittwoch präsentiert. Sie liefert zahlreiche Argumente gegen Verlagerung an den Flughafen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Im Vorjahr preschte Unternehmer Franz Peter Orasch (Lilihill Gruppe) mit seinen Plänen, die Klagenfurter Messe an den Flughafen zu verlegen, vor. Die Politik der Landeshauptstadt reagiert darauf unterschiedlich. Während die einen eine "Jahrhundert-Chance" bejubelten, die nicht verhindert werden dürfe, zeigten sich die anderen zurückhalten. In Folge gab Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) eine Standortanalyse in Auftrag.