Arbeiten für den neuen Dorfplatz in St. Egyden haben begonnen. Grundkauf für Recyclinghof wurde vom Veldener Gemeinderat beschlossen.

So soll der neue Dorfplatz in St. Egyden aussehen © kk

Gerade in Zeiten, in denen viele Dorfzentren in Kärnten aussterben, setzt die Gemeinde Velden ein Zeichen. St. Egyden/Sentilj, ein Ort mit rund 400 Einwohnern, bekommt einen neuen Dorfplatz. 450.000 Euro werden investiert. Finanziert wird das Projekt von Land und Gemeinde. Umgesetzt wird es auf dem Platz bei der Volksschule. Der Spatenstich erfolgte vor wenigen Tagen.