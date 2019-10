Ein 34-jähriger Klagenfurter nahm nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin unbefugt das Fahrzeug der Frau in Betrieb. In Moosburg kam er damit von der Straße ab.

Unfall in Moosburg: Ein Klagenfurter kam mit dem Pkw von der Straße ab und wurde verletzt. Auch die FF Tigring und Moosburg standen im Einsatz © FF Tigring/Facebook

Ein Beziehungsstreit zwischen einem 34-jährigen Klagenfurter und seiner Lebensgefährtin in der Nacht auf Mittwoch eskalierte. Gegen 3.30 Uhr nahm der Mann schließlich das Fahrzeug der Frau unbefugt in Betrieb und fuhr damit in unbekannte Richtung davon. Gegen 6.55 Uhr kam er in Faning in der Gemeinde Moosburg mit dem Auto von der Straße ab und fuhr damit über eine Böschung.