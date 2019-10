Kleine Zeitung +

Vermutlich Suchtgift im Spiel 17-jähriges Todesopfer war in Drogenszene nicht bekannt

Eine 16-Jährige fand am Sonntag ihre Freundin tot in deren Wohnung in Klagenfurt. Ob und welche Suchtmittel konsumiert wurden, ist noch unklar. Jetzt wird das Umfeld der jungen Frau befragt.