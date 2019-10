Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorjahr rockten Matakustix eine Wohnung in Feldkirchen © Markus Traussnig

Die Premiere im Vorjahr ist mehr als gelungen: Matakustix, die derzeit wohl kultigste Band Kärntens, rockte mir ihrem Mix aus Volksmusik und Pop ein Feldkirchner Wohnzimmer. 30 Gäste waren live im Wohnzimmer dabei - über den Livestream schauten binnen 48 Stunden 60.000 Zuschauer zu. Einen Sensationserfolg, den Matthias Ortner, Christian Wrulich und Michael Kraxner auch in diesem Jahr wiederholen wollen.

Was ihnen derzeit noch fehlt? Ein passendes Wohnzimmer. Wer Matakustix also im Wohnzimmer haben will, kann sich einfach online bewerben. Um teilzunehmen muss man ein kreatives Foto oder Video vom Wohnzimmer aufnehmen. Die einzigen Kriterien: Man sollte für ungefähr 20 Freunde Platz haben und, wenn es der Platz her gibt, für 10 neue Freunde.

Das Wohnzimmerkonzert findet am 15. November 2019, um 18.00 Uhr statt und wird per Live-Stream übertragen. Wer einen Vorgeschmack darauf will, was zu erwarten ist: Hier gibt es den Live-Stream aus dem Vorjahr zum Nachschauen.