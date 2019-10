In Reifnitz hat ein Baggerfahrer ein Kabel abgegraben, in Klagenfurt/Wölfnitz ist die Ursache unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorübergehend gesperrt war Dienstagabend der Ehrentalerbergtunnel © Helmuth Weichselbraun

In der Gemeinde Reifnitz am Wörthersee sowie im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz kam es am Dienstagabend zwischen 18.48 Uhr und 22 Uhr zu Stromausfällen. Insgesamt waren 2000 Haushalte betroffen. "In Reifnitz konnten wir die Ursache feststellen, da hat ein Baggerfahrer ein Kabel abgerissen. In Klagenfurt ist die Ursache bislang unklar", sagt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung der Kelag. Elf Haushalte waren um 22 Uhr noch nicht mit Strom versorgt, da werde man mit eigenen Aggregaten aushelfen, so Schmaranz.