Seinem Freund wird auch fortgesetzte Gewaltausübung zur Last gelegt. Die Verhandlung wurde vertagt, beim nächsten Termin sollen mehrere Zeugen einvernommen werden.

Prozess in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vertagt wurde die Verhandlung am Dienstag, weitere Zeugen werden geladen © GEORG HOCHMUTH

Zwei junge Männer haben sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt unter anderem wegen Zuführen zur Prostitution und Zuhälterei verantworten müssen, einem von ihnen wird auch fortgesetzte Gewaltausübung zur Last gelegt. Die Verhandlung wurde vertagt.