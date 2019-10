Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Ermolaev Alexandr

Sowohl der Klagenfurter Vizebürgermeister Wolfgang Germ (FPÖ) als auch sein Parteikollege Stadtrat Christian Scheider haben am Dienstag in der Stadtsenatssitzung für den Ankauf der Rohrer-Gründe gestimmt. Damit geht der Kauf der Gründe für den Hallenbad Neubau politisch einstimmig über die Bühne. Beide betonen, dass es höchst an der Zeit sei, die Weichen für das neue Hallenbad zu stellen. Nichtsdestotrotz haben beide eine Reihe von Kritikpunkten.