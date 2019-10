Ersten Informationen zufolge ist Dienstagmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Klagenfurt ums Leben gekommen.

Bei dieser Lagerhalle ereignete sich der tragische Arbeitsunfall. Eine Mauer fiel um, ein Mann starb © Kleine Zeitung/Lerchbaumer

Eine Person ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Klagenfurt ums Leben gekommen, wie Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigt. Laut Medienberichten war eine Mauer bei einer Lagerhalle in der Nähe des Flughafens eingestürzt und hatte einen Mann verschüttet. Die Einsatzkräfte waren vor Ort.