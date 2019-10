Am Freitag wird der "Weltmädchentag" gefeiert. An diesem Tag wird auch der Lindwurm am Neuen Platz pink leuchten. Außerdem gibt es einen Poetry Slam, Workshops und eine Schnitzeljagd durch die Stadt.

Der Lindwurm wechselt am Freitag seine Farbe. © (c) Weichselbraun Helmuth

Schon gewusst, dass am Freitag der internationale Weltmädchentag ist? Dieser Tag findet jedes Jahr am 11. Oktober statt. Er wurde 2008 von der UNO ins Leben gerufen und wird seither auf der ganzen Welt gefeiert - auch in Klagenfurt. "Ziel ist es, auf die Benachteiligung von Mädchen hinzuweisen. Es wurde zwar schon schon vieles erreicht, aber bei einer tatsächlichen Gleichberechtigung sind wir noch lange nicht", sagt Rosemarie Schöffmann vom Mädchenzentrum, das vor über 20 Jahren als Anlaufstelle für junge Frauen in Klagenfurt gegründet wurde. -> hier geht es zur Geschichte.