Vermutlich Drogen im Spiel 17-Jährige Frau lag tot in Wohnung

Junge Frau wurde von ihrer Freundin in Klagenfurter Wohnung gefunden. Viel deutet auf Suchtmittelmissbrauch hin. Ermittlungen laufen noch. Bestätigt sich der Verdacht, wäre es der elfte Drogentote in diesem Jahr in Kärnten.