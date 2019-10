Offener Unterschenkelbruch Verletzter Forstarbeiter mit Seil aus steilem Gelände geborgen

Der 57-Jährige wurde bei Holzbringungsarbeiten in einem Wald in Zell-Mitterwinkel Montagvormittag verletzt. Rettungshubschrauber im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Öamtc-Hubschrauber C11 war im Einsatz (Sujetfoto) © Öamtc/kk

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich Montagvormittag in der Gemeinde Zell, Bezirk Klagenfurt, ereignet. Ein 57-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt erlitt bei Holzbringungsarbeiten in einem Wald in Zell-Mitterwinkel einen offenen Unterschenkelbruch.